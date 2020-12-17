Часть Тростянца перед Новым годом останется без света Об этом сообщили сегодня, 30 декабря, на странице Тростянецкого городского совета.

«Внимание, важная информация от АО «Сумыоблэнерго» К сведению жителей микрорайона Смородино, сел Люджа, Верхолюджа, Каменка, Каменецкое, Криничное, Печины, Поляное, Семереньки, Дерновое, Ницаха! В связи с проведением неотложных работ по вводу в эксплуатацию нового оборудования для повышения надежности электроснабжения потребителей, 31 декабря с 8-00 до 17-00 будет отключено электроснабжение в вышеуказанных населенных пунктах! АО «Сумыоблэнерго» просит извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.