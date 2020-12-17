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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51174

Часть Тростянца перед Новым годом останется без света

Об этом сообщили сегодня, 30 декабря, на странице Тростянецкого городского совета.

«Внимание, важная информация от АО «Сумыоблэнерго»

К сведению жителей микрорайона Смородино, сел Люджа, Верхолюджа, Каменка, Каменецкое, Криничное, Печины, Поляное, Семереньки, Дерновое, Ницаха!

В связи с проведением неотложных работ по вводу в эксплуатацию нового оборудования для повышения надежности электроснабжения потребителей, 31 декабря с 8-00 до 17-00 будет отключено электроснабжение в вышеуказанных населенных пунктах!

АО «Сумыоблэнерго» просит извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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