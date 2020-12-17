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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26174

Ночью на Сумщине спасатели вытянули авто из кювета

29 декабря в 23:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля «Citroen» на автодороге «Киев - Сумы - Бачевск» вблизи с. Вязенка Путивльского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что во время движения на скользком участке пути автомобиль занесло на обочину. Спасатели с помощью лебедки, установленной на пожарном вездеходе на базе «ЗИЛ», отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжило движение. В салоне автомобиля находились водитель и пассажир, которые в результате происшествия не пострадали.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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