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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:455

Глуховская шахматистка стала обладательницей всеукраинской премии

Воспитанница Глуховской детско-юношеской спортивной школы Анастасия Кельбас стала призером премии Е.М.Созонова Всеукраинского благотворительного фонда «Детские шахматы» в категории 13-16 лет.

Этой премией Всеукраинский фонд «Детские шахматы» отмечает талантливых детей Украины, которые имеют значительные успехи в шахматах и учебе. Анастасия на данный момент является первой рейтинговой по обучению в медицинском колледже, а также за этот год ей удалось выиграть Кубок Украины по шахматам онлайн среди девочек, стать чемпионкой области по блиц-шахматам, а также победить в абсолютном зачете во всеукраинском турнире в Николаеве «Путь к мастерству».

Следует отметить, что эту премию Анастасия будет получать второй раз, первый раз - в 2014 году, сообщает отдел образования Глуховского горсовета.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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