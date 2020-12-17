Конотопские военные завершили учения с НАТО С начала ноября 58-я бригада, которая дислоцируется в Конотопе, проходила подготовку с инструкторами НАТО.

Это происходило в рамках программы JMTG-U в Международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине.

Первое в практике бригады обучение с иностранцами продолжалось два месяца. Тренировки и обучение проходили все подразделения 58 ОМПБр. Занятия проходили с использованием системы имитационного моделирования боевых действий типа JCATS - с элементами антитеррористической операции на участке для боев в условиях городской застройки.

Среди задач тренировок - планирование наступления, управление подразделениями бригады в ходе наступательной операции, бой частью сил в окружении и уход, атака с боевой стрельбой в урбанизированной зоне и на лесистой местности.

Руководителем учений был заместитель командующего войсками оперативного командования «Север» генерал-майор Алексей Оцерклевич. Советники из государств-членов НАТО сотрудничают с военными бригады и информационно поддерживают украинских инструкторов, отмечают в Службе связей с общественностью ОК «Север».