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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25376

Дело по избиению сумского журналиста снова отложили

По ходатайству прокурора отложено рассмотрение уголовного производства по факту избиения сумского журналиста.

Рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина, который органами предварительного следствия обвиняется в совершении группой лиц хулиганства и нанесении телесных повреждений журналисту (часть вторая статьи 296, часть первая статьи 122 Уголовного кодекса Украины), отложено по ходатайству прокурора. В судебном заседании прокурор сообщил о намерении ознакомиться с материалами уголовного производства, поскольку только включен в группу прокуроров по этому делу.

Напомним, согласно обвинительного акта, в апреле 2014 года мужчина в группе с неустановленным лицом нанес телесные повреждения главному редактору газеты «Панорама» Евгению Положию, что повлекло кратковременное расстройство здоровья потерпевшего.

Следующее судебное заседание суд назначил на 17 февраля 2021 года в 10.00.

Дело № 592/7933/15 находится в производстве судьи Ольги Катрич.

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