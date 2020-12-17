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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34171

У Сумах затвердили рейтинг проєктів громадських організацій у сфері розвитку громадянського суспільства на 2021 рік

Затверджено рейтинг проєктів (програм, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік.

Таке рішення ухвалила сьогодні на своєму засіданні конкурсна комісія.

Усього на конкурс було подано 5 проєктів від 2 громадських об’єднань.

23 грудня відбувся їх публічний захист. За підсумками представлення проєктів, члени комісії оцінили ініціативи громадських організацій, виставляючи по кожному бали від 0 до 5 за шістьма критеріями. За результатами такого оцінювання і було сформовано рейтинг.

У подальшому триватиме узгодження кошторисів проєктів з їх авторами відповідно до передбаченого у міському бюджеті фінансування на 2021 рік, яке орієнтовно становить 100 тис. грн.

Після цього конкурсна комісія затвердить проєкти-переможці та обсяги їх фінансової підтримки з бюджету Сумської міської ТГ.

Нагадаємо, конкурс проєктів ІГС у сфері розвитку громадянського суспільства проводиться вперше відповідно до міської програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2019-2021 роки.

Рейтинг проєктів

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