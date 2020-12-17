Ночью в Ромнах тушили пожар в многоквартирном жилом доме (видео) Сегодня, 30 декабря, в 2:22 спасатели получили информацию о сильном задымлении в одноэтажном 4-квартирном жилом доме по ул. Воликовских в г. Ромны.

На место происшествия выезжал дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, в комнате одной из квартир был включен обогреватель, который и оказался центром горения. На момент прибытия подразделений огонь уже охватил кровлю по площади до 15 кв. м, перекрытие на площади до 44 кв. м, внутреннюю отделку стен на площади до 60 кв. м, 3 окна и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения огня на рядом расположен многоквартирный дом.

В 2:28 пожар удалось локализовать, а в 3:15 - потратив на тушение почти 6,5 тонн воды, полностью ликвидировать.

Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроустановок и электросетей.

Спасатели отмечают: обогревая свое жилище, используйте сертифицированные электроприборы и не оставляйте их без присмотра, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.