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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44247

Сумские налоговики сообщили об изменениях бюджетных счетов

С 1 января 2021 года вводятся в действие новые бюджетные счета.

Главное управление ГНС в Сумской области сообщает, что в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве населенных пунктов Украины, в результате проведения административно-территориальной реформы в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 17.07.2020 № 807-IХ «Об образовании и ликвидации районов» и распоряжения Кабинета Министров от 12.06.2020 № 723-р «Об определении административных центров и утверждение территорий территориальных громад Сумской области» Главным управлением Государственной казначейской службы Украины в Сумской области предоставлено реквизиты счетов для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты.

Счета вводятся в действие с 01.01.2021, при этом средства, уплаченные на старые счета по поступлениям, а не будут засчитываться, а будут возвращаться как невыясненные поступления.

Размещение вышеупомянутых счетов можно посмотреть на субсайте Главного управления ГНС в Сумской области sumy.tax.gov.ua в разделе «Бюджетные счета».

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