В Лебедине планируют создать тренинговый центр полиции

На втором пленарном заседании 2-й сессии городского совета рассматривался 11 вопросов повестки дня.
Городской голова Александр Баклыков анонсировал создание на базе бывшего МРЭО тренингового центра Главного управления Национальной полиции. Это произошло при рассмотрении проекта решения «О передаче земельного участка коммунальной собственности Лебединской городской территориальной громады к землям государственной собственности».
Речь идет именно о территории здания МРЭО, сообщает сайт Лебединского горсовета.