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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49199

В Лебедине планируют создать тренинговый центр полиции

30 декабря депутаты Лебединского городского совета VIII созыва собрались на последнее в 2020 году заседание.

На втором пленарном заседании 2-й сессии городского совета рассматривался 11 вопросов повестки дня.

Городской голова Александр Баклыков анонсировал создание на базе бывшего МРЭО тренингового центра Главного управления Национальной полиции. Это произошло при рассмотрении проекта решения «О передаче земельного участка коммунальной собственности Лебединской городской территориальной громады к землям государственной собственности».

Речь идет именно о территории здания МРЭО, сообщает сайт Лебединского горсовета.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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