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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50279

Сумчане — в составе сборной Украины на январские этапы Кубка мира и IBU

По окончанию чемпионата Украины по биатлону, который состоялся в Буковеле, тренерский штаб сборной Украины определился с составом спортсменов, которые представят страну на международных стартах в январе.

К команде Юрая Санитры, которая проводит новогодний сбор в австрийском Обертиллиахе, присоединятся уроженец Сумщины Артем Тищенко и Тарас Лесюк. Именно эти два спортсмена показали самые стабильные результаты в Буковеле, при чем Тищенко выиграл все три личные гонки национального первенства.

В свою очередь женская команда не будет доукомплектована, и в Оберхоф отправится в прежнем составе, сообщает xsport.ua.Полный состав команды на пятый этап Кубка мира следующий:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, сумчане Антон Дудченко и Богдан Цымбал, уроженцы Сумщины Руслан Ткаленко и Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Женщины: Дарья Блашко, выпускница СумГУ Юлия Джима, Елена Пидгрушная, сумчанки Валя и Вита Семеренко, Екатерина Бех, уроженка Сум Анастасия Меркушина.

Отметим, что по нашей информации, после первых стартов в Оберхофе по одному спортсмену из мужской и женской команды отправятся на Кубок IBU.

Также стоит отметить, что по прежнему неизвестно, когда в команду вернется Сергей Семенов, который пропустил начало сезона из-за мононуклеоза, а затем получил травму ребер в Швейцарии.

В свою очередь на первый в этом сезоне этап Кубка IBU в немецком Арбере отправится команда из 5 мужчин и 7 девушек. Данный состав был сформирован по результатам личных гонок на чемпионате Украины.

Мужчины: уроженец Сумщины Андрей Доценко, Виталий Труш, Руслан Бригадир, представитель Сумщины Денис Насыко, Сергей Телень.

Женщины: Ирина Петренко, Надежда Белкина, глуховчанка Анна Кривонос, Анастасия Рассказова, Кристина Дмитренко, Оксана Москаленко, Юлия Городна.

Отметим, что последние три девушки включены в состав решением тренерского штаба, так как в этом сезоне отменены все юниорские старты, кроме чемпионата мира, который состоится в конце февраля. Именно к нему эти три спортсменки будут готовиться по окончанию январских этапов Кубка IBU.

Напомним, пятый этап Кубка мира в Оберхофе стартует 8 января со спринтерских гонок. Соревнования на Кубке IBU начнутся неделей позже, с 14 января. Со 2 по 9 января резервная сборная Украины проведет подготовительный сбор в Буковеле.

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