Офіційна інформація сумським школярам щодо освітнього процесу під час локдауну Освітяни розповіли, яким буде навчальний сезон з 2021 року, враховуючи введення локдауну з 8 січня.

Начальник управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО повідомила, що у зв’язку з посиленням карантинних обмежень, з 8 січня по 24 січня навчальний процес проходитиме у дистанційному режимі. До цього часу, з 31 грудня по 10 січня, триватимуть канікули. Офіційне завершення першого семестру навчального року – 30 грудня, а початок другого – 11 січня.

«Хочу заспокоїти всіх батьків, – якщо не буде внесено ніяких змін до нормативно-правових актів, то з 11 січня ми будемо навчатися у вже звичному форматі, дистанційно. Заклади освіти до цього готові! Працюватимуть дошкільні заклади, спеціальні заклади, а заклади загальної середньої освіти – дистанційно. Керівники та педагоги вже отримали необхідні рекомендації Міністерства освіти і науки України, та відповідні завдання щодо аналізу досягнень школярів, проведення контролю за виконанням навчальних програм і веденням шкільної документації. Також з учнями провели інструктаж та роз’яснювальну роботу по недопущенню травматизму і нещасних випадків та по виконанню правил пожежної безпеки й правил гігієни», – озвучила посадовиця.

Разом із тим, аби свята були веселими, а канікули безпечними, освітяни також закликають батьків та близьких, під чиїм наглядом перебуватимуть діти, і вдома продовжити роз’яснювальну роботу щодо попередження неприємних ситуацій.

Карантинні вимоги надалі діятимуть і в сфері позашкільної діяльності, наголосила в інтерв’ю Інформаційному порталу Сумської міської ради директор Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Людмила ХАРЛАМОВА.

Так, задля безпечного навчання вихованців у позашкільних закладах кількість чоловік у групі має бути до 20-ти, входів до приміщення – організовано декілька з метою розмежування та уникнення скупчення людей, на входах місця для дезінфекції рук повинні бути обладнані антисептичними засобами, в обов’язковому порядку має бути проведений температурний скринінг, санітарна обробка приміщень і поверхонь разом із провітрюванням.

«Цьогоріч в закладах позашкілля ми не могли об’єднати одразу декілька груп вихованців, у тому числі для проведення Новорічного ранку, – він міг бути проведений тільки для однієї групи. Тому у 2020-му таких, станом на 30 грудня, провели вже 23. Натомість на період канікул нашими фахівцями було складено план заходів тематичного спрямування, аби діяльність закладу та інтерес дітей не втрачали своєї яскравості», – підкреслила керівниця ЦЕНТУМ.

Тож з 31 грудня і до 8 січня, за інформацією Людмили Харламової, у Сумському міському центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проводитимуть екологічні акції, екскурсії, вікторини, майстер-класи, ігри та конкурси без участі батьків і глядачів, тобто лише з вихованцями. За бажанням батьків, заходи будуть записані на відео, а потім передані їм на згадку. А вже з 8 січня робота в даному напрямку буде організована теж дистанційно, як і у середньої освіти закладах освіти.