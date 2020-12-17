Насколько больницы Сумщины обеспечены кислородом для лечения COVID-19? На конец 2020 года обеспеченность кислородом ковидных коек в больницах Сумщины составляет 87%.

Об этом во время брифинга 30 декабря сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, на выходные и праздничные дни будут развернуты дополнительные койки, чтобы больные, которым потребуется медицинская помощь, имели возможность лечиться в учреждениях здравоохранения.

В области сейчас для лечения пациентов с COVID-19 задействованы 17 учреждений здравоохранения, на их базе развернуто 1569 коек. Из них заняты 635 коек (486 больными лицами и 149 пациентов с подозрением). Загруженность составляет 40,5%. Сейчас обеспечены кислородом 1367 коек или 87,1%.

Для обеспеченности коек кислородом область активно за счет медицинской субвенции закупала кислородные концентраторы. Во время первого транша поступил 191 концентратор на 2 выхода и 25 концентраторов на 4 выхода. Во время второго транша больницы области получили еще 132 концентраторы на 2 выхода и 40 концентраторов на 4 выхода. Кроме того, в качестве благотворительной помощи Сумщина получила 16 кислородных концентраторов на 2 выхода и 8 - на 4 выхода.