Все громады Сумщины войдут в 2021 год с утвержденным бюджетом Об этом сообщает департамент финансов Сумской облгосадминистрации.

Все 57 местных бюджетов Сумской области на 2021 год утверждены. В соответствии со ст. 77 Бюджетного кодекса Украины местные бюджеты должны быть утверждены до 25 декабря (включительно) года, предшествующего плановому. Несмотря на это, 4 местных бюджета утверждены с нарушением нормативных сроков их принятия. Районный бюджет Ахтырского района и бюджет Чупаховской поселковой территориальной громады утверждены 28 декабря, а бюджеты Шосткинского городского и Эсманьского поселкового территориальных громад - 29 декабря 2020 года.