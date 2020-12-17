Общественный порядок на Новый год на Сумщине будут обеспечивать 400 работников полиции Об этом во время брифинга по безопасности и общественном порядке во время новогодних и рождественских праздников сообщил начальник отдела охраны общественного порядка, массовых и охранных мероприятий управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Сумской области Андрей Клипа.

По его словам, во время новогодних праздников Главным управлением Национальной полиции в Сумской области планируется привлечь более 400 сотрудников полиции. Это около 90 автопатрулей и более 25 пеших патрулей.

Кроме того, он сообщил, что в области планируется проведение 24 новогодних мероприятия, из них четверть в г. Сумы, и напомнил жителям области о соблюдении карантинных ограничений, социальной дистанции, ношении маски и недопущении совершения правонарушений.

Что касается продажи пиротехнических изделий, то в Сумах действует запрет на их использование. Шестой год подряд на территории города Сумы действует решение исполнительного комитета о временном запрете использования салютов, фейерверков и других пиротехнических средств гражданами на улицах, придомовых территориях, в частных усадьбах и в общественных местах. Принято оно было еще в августе 2014 года.

Лица, которые проигнорируют действие моратория, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за действия несовершеннолетних несут их родители или опекуны.

Командир батальона управления патрульной полиции в Сумской области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, капитан полиции Юрий Паращук добавил, что сотрудники патрульной полиции будут дежурить на территории области в течение новогодних и рождественских мероприятий, а особенно - в местах массовых гуляний у установленных новогодних елок. В ночь с 31 декабря на 1 января будет задействовано ориентировочно 17-18 пеших и экипажей автопатрулей (по 2 человека в экипаже).