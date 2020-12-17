Жителей Сумщины призывает соблюдать правила противопожарной безопасности во время новогодних праздников Начальник сектора связей с общественностью управления ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрилка во время брифинга рассказал, какие последствия может иметь пренебрежение правилами противопожарной безопасности.

«Только в новогоднюю ночь прошлого года на Сумщине возникли три пожара, один человек в Краснопольском районе погиб. В 2020 году в области произошло 1605 пожаров, которые унесли жизни 59 человек. Поэтому мы призываем к особой ответственности во время праздников», - отметил Олег Стрилка.

Он напомнил основные правила противопожарной безопасности во время праздников. В частности, об осторожном обращении с елочными украшениями, гирляндами. Категорически запрещено украшать елку свечами и бенгальскими огнями, ставить зеленую красавицу у камина, плит и т.п. Необходимо следить, чтобы дети и домашние животные не повалили елку, не играли с бенгальскими огнями и т.п.

Также не рекомендуется использовать пиротехнические изделия. Но если, несмотря на предостережения сотрудников ГСЧС, жители области их все таки приобрели, то категорически запрещено запускать фейерверки и петарды в помещениях или менее чем за 100 метров от домов и других помещений. Покупать стоит только сертифицированную продукцию. Не стоит носить петарды в карманах, разбирать их и проверять содержание и т.п. Все это может нанести вред не только имуществу, но и жизни и здоровью людей.

«Подразделения управления ГСЧС Украины в Сумской области будут дежурить круглосуточно в усиленном режиме, - отметил Олег Стрилка. - Поэтому при необходимости звоните 101».