В Сумах умер бывший директор Сумского техникума пищевой промышленности

Владимир Иванович родился 1 октября 1938 года в с. Пески Бурынского района в простой сельской семье. После окончания школы поступил в Сумской техникум сахарной промышленности по специальности «Техник-технолог хлебопекарного производства», который окончил с отличием в 1960 году. Высшее образование получил в Воронежском технологическом институте по специальности «Инженер-механик пищевых производств».
После окончания института работал в Сарапульском техникуме пищевой промышленности (Удмуртия, РСФСР) преподавателем спецдисциплин.
С 1970 года Лутаенко В.И. работал в Сумском техникуме сахарной промышленности на должности заместителя директора по учебной работе, а с 1979 по 2008 год директором учебного заведения, которое в то время было переименовано в Сумской техникум пищевой промышленности.
В педагогическом наследии Владимира Ивановича - педагогическое звание «Преподаватель-методист», преподаватель высшей категории. За добросовестный многолетний труд на ниве воспитания подрастающего поколения награжден орденом «Знак Почета», знаком «Отличник образования Украины».
Коллектив ОСП «Сумской профессиональный колледж НУПТ» глубоко скорбит по поводу смерти отличного руководителя, внимательного коллеги, мудрого учителя, надежного друга. Его преданность профессии является для нас примером в труде. Светлая память о нем останется навсегда в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, говорится в сообщении.
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