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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:11391

«Сумытеплоэнерго» изменит тариф после заключения договоров с потребителями

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотрела тариф на отопление и горячую воду для ООО «Сумытеплоэнерго».

С начала 2021 года цена на эти услуги для населения вырастет на 25%, пишет Суспільне.

Одна гигакалория будет стоить на 163 грн больше, и цена составит 815 грн 29 коп.

Тарифы на производство тепла (без НДС)

Действующий тариф - 652,28 грн за 1 Гкал

Тариф на 2021 год - 815, 29 грн за 1 Гкал

Как пояснили в «Сумытеплоэнерго» письмом, тариф изменится с 1 января не автоматически, а тогда, когда будут заключены с потребителями новые договора о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии.

По информации пресс-секретаря ООО Виктории Харченко, на смену тарифа повлияла новая цена газа, которая выросла более чем 720 грн за 1000 куб. метров. В структуре тарифа на производство тепловой энергии составляющая газа - почти 18,5%.

Цена газа АО «НАК «Нафтогаз» (без НДС)

Действующий тариф - 5375,37 грн. за 1000 куб. м

Тариф на 2021 год - 6103,1 грн. за 1000 куб. м

Также на тариф повлияли увеличение платы за распределение природного газа, пересмотр тарифов на электроэнергию и ее распределение, рост тарифа на централизованное водоснабжение, увеличение зарплат.

Сейчас услуга по централизованному снабжению предоставляется по старым договорам, говорит глава правления Ассоциации ОСМД «Сумщина» Роман Гученко.

«НКРЄКУ утвердила тариф на тепло для ООО «Сумытеплоэнерго» на поставку тепловой энергии. То есть, это новая услуга, это коммунальная услуга в соответствии с новым законом «О жилищно-коммунальных услугах», которую на сегодняшний день «теплоэнерго» не предоставляет», - говорит г-н Гученко.

Он также рассказал, что по закону № 2458, который вносит изменения в соответствующие законодательные акты, новый договор будет публичный и к нему можно будет присоединиться автоматически.

«Когда люди или подпишут или автоматически присоединятся к новому договору и «теплоэнерго» будет предоставлять новую услугу, тогда они смогут применить соответствующий тариф», - считает он.

Экономика ООО «Сумытеплоэнерго» Отопление Повышение тарифов

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