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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:25239

«Альянс» с Сумщины планирует готовиться к сезону в Турции

Определены подробности тренировочного сбора липоводолинского «Альянса».

Команда соберется 21 января в Сумах и пройдет медобследование, в этот же день на базе стадиона СНАУ пройдет первая тренировка. Первый этап подготовки к весенней части сезона продлится до 5 февраля. На нем команда будет сочетать занятия в тренажерном зале «Аякс» утром с работой над физическим состоянием вечером.

9 февраля команда соберется на второй тренировочный сбор. Во время этой части подготовки внимание будет уделено работе с мячом, над которой футболисты будут работать на стадионе «Авангард» в Сумах. Второй сбор продлится до 20 февраля.

В Украине команда должна провести четыре товарищеских матча.

21 февраля должна начаться заключительная часть сбора. По плану она должна пройти в Турции и во время этой части запланировано пять товарищеских матчей, но точная информация о месте проведения этой части и товарищеских матчей на турецком сборе будет предоставлена позже.

Этот этап подготовки продлится до 7 марта. На следующий день команда вернется в Украину и будет завершать приготовления к весенней части Первой лиги, которая для «Альянса» начнется перенесенным матчем 6-го тура с «Металлистом 1925» в Харькове 15 марта.

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