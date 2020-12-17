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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:08323

Стало известно, кто купил стадион «Юбилейный» в Сумах

Стадион «Юбилейный» в Сумах продадут за 8,1 млн грн.

Информация об успешном окончании торгов за стадион «Юбилейный» в Сумах размещена на сервисе Open Market. Победителем торгов 30 декабря стало предприятие из Николаевки Белопольского района, которое должно оплатить за стадион 8 млн. 120 тыс. грн, пишет Суспільне.

ООО «Пивнич Агро Сервис» работает в Николаевке Белопольского района.

Конечным бенефициарным владельцем предприятия является Сергей Бондаренко. Он является президентом футбольного клуба «Виктория», который выступает в любительских чемпионатах.

Стартовая цена лота составляла 5438418 грн.

Напомним: стоимость строительства стадиона в 1999-2011 гг. составляла более 50 млн грн.

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