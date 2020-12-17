Стало известно, кто купил стадион «Юбилейный» в Сумах

Информация об успешном окончании торгов за стадион «Юбилейный» в Сумах размещена на сервисе Open Market. Победителем торгов 30 декабря стало предприятие из Николаевки Белопольского района, которое должно оплатить за стадион 8 млн. 120 тыс. грн, пишет Суспільне.
ООО «Пивнич Агро Сервис» работает в Николаевке Белопольского района.
Конечным бенефициарным владельцем предприятия является Сергей Бондаренко. Он является президентом футбольного клуба «Виктория», который выступает в любительских чемпионатах.
Стартовая цена лота составляла 5438418 грн.
Напомним: стоимость строительства стадиона в 1999-2011 гг. составляла более 50 млн грн.