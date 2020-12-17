Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:34192

В Сумах объяснили, как вернуть деньги за лечение от COVID-19 в стационаре (видео)

Чтобы получить возмещение за лечение от COVID-19 за свой счет в стационаре, нужно написать жалобу и предъявить чеки.

Об этом 30 декабря в комментарии Суспільному рассказала директор Северного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Виктория Милютина.

«Мы принимаем жалобы. У нас есть горячая линия - 1677. Все звонки записываются. Также можно это сделать на сайте: заполнить короткую жалобу. Однако она не может быть анонимной: фамилия, имя, отчество, о каком заведении идет речь, в чем нарушение права», - сказала она.

Также, по ее словам, можно написать обращение в НСЗУ, по адресу: info@nszu.gov.ua.

«Мы обрабатываем их и обращаемся к руководителю учреждения, на которое поступила жалоба или к владельцу, например, районному совету или областному», - отметила Милютина.

Также она добавила: «Если у пациента, который лечился от инфекции, вызванной коронавирусом, сохранились чеки, их можно все приложить к жалобе, и мы будем настаивать, чтобы они восстановили справедливость и вернули деньги пациенту».

Такие примеры, говорит она, есть в Харьковской и Черниговской областях: «Деньги возвращались пациенту от заведения. В Сумской еще не было, будем ждать».

Напомним: Национальная служба здоровья задолжала больницам Сумщины деньги, в том числе по пакету COVID-19. В частности, за ноябрь и декабрь. 5-я больница, которая одна первых начала принимать больных, не получила 20 млн грн, а центральная районная - 7 млн. На 30 декабря Сумской центральной районной больницы выплатили часть долга, сказал ее глава Владимир Поцелуев.

«Выплатили вчера основной пакет. Около четырех миллионов гривен. И закрыли ноябрь. За декабрь COVID-19 средства еще не поступили, но отчет подписан вчера был. Сказали, что сегодня он - в казначействе. Пожалуй, мы его получим завтра на счет. Вчера нам дали - сегодня мы выплатили заработную плату. И, в принципе, из наших средств выплатили по 300% всем, кто лечил больных COVID-19», - отметил он.

Общество

Новости

С 1 января сумские пенсионеры будут платить полную стоимость проезда в маршрутках
Сегодня 15:00
На Сумщине 135 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:09
В Сумах объяснили, как вернуть деньги за лечение от COVID-19 в стационаре (видео)
Сегодня 23:34
У Сумах націоналісти не поділили Бандеру
Сегодня 23:07
В Сумах определили самые успешные школы города
Сегодня 22:31
Стало известно, кто купил стадион «Юбилейный» в Сумах
Сегодня 22:08
Шахматист с Сумщины выиграл кубок мира по шахматной композиции
Сегодня 19:33
«Альянс» с Сумщины планирует готовиться к сезону в Турции
Сегодня 19:25
«Сумытеплоэнерго» изменит тариф после заключения договоров с потребителями
Сегодня 19:11
В Сумах умер бывший директор Сумского техникума пищевой промышленности
Сегодня 19:06
На Сумщине издан альбом-монография, посвященный Никанору Онацкому
Сегодня 18:46
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Сумщине ниже эпидпорога на 20%
Сегодня 18:26
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.