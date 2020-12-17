В Сумах объяснили, как вернуть деньги за лечение от COVID-19 в стационаре (видео) Чтобы получить возмещение за лечение от COVID-19 за свой счет в стационаре, нужно написать жалобу и предъявить чеки.

Об этом 30 декабря в комментарии Суспільному рассказала директор Северного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Виктория Милютина.

«Мы принимаем жалобы. У нас есть горячая линия - 1677. Все звонки записываются. Также можно это сделать на сайте: заполнить короткую жалобу. Однако она не может быть анонимной: фамилия, имя, отчество, о каком заведении идет речь, в чем нарушение права», - сказала она.

Также, по ее словам, можно написать обращение в НСЗУ, по адресу: info@nszu.gov.ua.

«Мы обрабатываем их и обращаемся к руководителю учреждения, на которое поступила жалоба или к владельцу, например, районному совету или областному», - отметила Милютина.

Также она добавила: «Если у пациента, который лечился от инфекции, вызванной коронавирусом, сохранились чеки, их можно все приложить к жалобе, и мы будем настаивать, чтобы они восстановили справедливость и вернули деньги пациенту».

Такие примеры, говорит она, есть в Харьковской и Черниговской областях: «Деньги возвращались пациенту от заведения. В Сумской еще не было, будем ждать».

Напомним: Национальная служба здоровья задолжала больницам Сумщины деньги, в том числе по пакету COVID-19. В частности, за ноябрь и декабрь. 5-я больница, которая одна первых начала принимать больных, не получила 20 млн грн, а центральная районная - 7 млн. На 30 декабря Сумской центральной районной больницы выплатили часть долга, сказал ее глава Владимир Поцелуев.

«Выплатили вчера основной пакет. Около четырех миллионов гривен. И закрыли ноябрь. За декабрь COVID-19 средства еще не поступили, но отчет подписан вчера был. Сказали, что сегодня он - в казначействе. Пожалуй, мы его получим завтра на счет. Вчера нам дали - сегодня мы выплатили заработную плату. И, в принципе, из наших средств выплатили по 300% всем, кто лечил больных COVID-19», - отметил он.