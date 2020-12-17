Как в Сумах будет курсировать в новогодние праздники коммунальный транспорт? КП «Электроавтотранс» объявил об изменениях в графиках движения коммунального транспорта.

31 декабря (четверг) - троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию рабочего дня до 21:30, далее - коммунальный транспорт будет курсировать на маршрутах в конце каждого часа.

1 января (пятница) - в период с 6:00 до 9:30 троллейбусы №3, №4, №5, №7, №10А будут осуществлять выезд в линию в конце каждого часа; после 9:30 - по расписанию выходного дня в соответствии с графиками маршрутов; троллейбусы №1, №2, №15, №15А - работают по расписанию выходного дня.

2 и 3 января - весь коммунальный транспорт по расписанию выходного дня.

4 января - по расписанию рабочего дня.

Отследить движение в режиме on-line - http://troleybus.sumy.ua/transport-on-line.