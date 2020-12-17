Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:19434

Как в Сумах будет курсировать в новогодние праздники коммунальный транспорт?

КП «Электроавтотранс» объявил об изменениях в графиках движения коммунального транспорта.

31 декабря (четверг) - троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию рабочего дня до 21:30, далее - коммунальный транспорт будет курсировать на маршрутах в конце каждого часа.

1 января (пятница) - в период с 6:00 до 9:30 троллейбусы №3, №4, №5, №7, №10А будут осуществлять выезд в линию в конце каждого часа; после 9:30 - по расписанию выходного дня в соответствии с графиками маршрутов; троллейбусы №1, №2, №15, №15А - работают по расписанию выходного дня.

2 и 3 января - весь коммунальный транспорт по расписанию выходного дня.

4 января - по расписанию рабочего дня.

Отследить движение в режиме on-line - http://troleybus.sumy.ua/transport-on-line.

Общество

Новости

На Сумщине 40462 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:56
С 1 января сумские пенсионеры будут платить полную стоимость проезда в маршрутках
Вчера 15:00
На Сумщине 135 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Вчера 09:09
Краеведческий музей в Конотопе пополнился новыми экспонатами
Сегодня 09:54
На Сумщине киргиз пытался подкупить пограничников
Сегодня 09:47
Глуховчане отличились на Кубке по ножевому бою
Сегодня 09:09
Сумские налоговики сообщили об изменениях бюджетных счетов
Сегодня 08:44
На Сумщине 337 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня 08:41
Сумчан приглашают на новогодний забег
Сегодня 08:10
Сообщение неравнодушной сумчанки помогло остановить нетрезвого водителя
Сегодня 07:47
Если бы «Один дома» снимали в Сумах (фото)
Сегодня 07:43
Как в Сумах будет курсировать в новогодние праздники коммунальный транспорт?
Сегодня 07:19
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
31.12.2020 - 2D: 10.00; 12.10; 3D: 14.00; 15.15 01.01.2021 - 2D: 12.30; 16.00; 3D: 15.00; 17.15 02.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 03.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 04.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 05.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 06.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 07.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.