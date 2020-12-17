Если бы «Один дома» снимали в Сумах (фото) Сумчанин Дмитрий Янченко выложил в Фейсбуке фотоколлажи с участием героев фильма «Один дома» на фоне сумских пейзажей.

Здесь и сумские маршрутки, и центральная елка, и «Альтанка», и универмаг «Киев», и знаменитая лужа возле него…