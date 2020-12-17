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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:47463

Сообщение неравнодушной сумчанки помогло остановить нетрезвого водителя

Утром патрульные получили сообщение о помощи на улице Нижнесыроватская.

Как сообщила заявительница, водитель автомобиля ВАЗ-2104, вероятно, в состоянии опьянения собирается уезжать от дома. Гражданка сильно переживала, чтобы мужчина не натворил беды, управляя в таком состоянии.

Транспортное средство по ориентировке стражи порядка остановили на улице Героев Крут. Действительно, во время общения с 43-летним водителем, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Результат оказался положительным - 0,85 промилле.

На водителя патрульные составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и отстранили его от управления.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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