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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41497

На Сумщине 337 новых случаев заболевания COVID-19

На утро 31 декабря в Сумской области подтверждено 40642 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За среду подтверждено 337 новых случаев.

В Украине 9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2704 человека; летальных случаев - 209; выздоровели - 11803 человека; совершено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38932, методом ИФА - 19615).

За все время пандемии в Украине заболело – 1 055 047 человек; выздоровели - 709 993 человека; летальных исходов - 18 533; проведения ПЦР-тестов - 5585615.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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