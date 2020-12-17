На Сумщине 337 новых случаев заболевания COVID-19 На утро 31 декабря в Сумской области подтверждено 40642 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За среду подтверждено 337 новых случаев.

В Украине 9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2704 человека; летальных случаев - 209; выздоровели - 11803 человека; совершено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38932, методом ИФА - 19615).

За все время пандемии в Украине заболело – 1 055 047 человек; выздоровели - 709 993 человека; летальных исходов - 18 533; проведения ПЦР-тестов - 5585615.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.