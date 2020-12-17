В Сумах полиция раскрыла грабеж Во время совместного употребления спиртных напитков, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого старший из приятелей причинил младшему телесные повреждения да еще и ограбил.

В начале декабря в одной из квартир в Сумах собралось двое мужчин и женщина, чтобы отметить какой-то праздник. Во время застолья со спиртным 40-летнему мужчине показалось, что его 36-летний приятель очень приветливо посмотрел на его подругу. Из-за внезапного приступа ревности, старший мужчина начал ссору и набросился с кулаками на «соперника», свалил его на пол и еще несколько раз ударил ножом. К счастью, потерпевшему медики вовремя оказали помощь, и он выжил. В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Однако в ходе следствия выяснилось, что злоумышленник, орудуя ножом, еще и успел ограбить свою раненую жертву, вытащив из заднего кармана его брюк деньги в сумме 50 гривен. Поэтому в полиции начали еще одно уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.