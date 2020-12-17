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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06270

В Сумах полиция раскрыла грабеж

Во время совместного употребления спиртных напитков, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого старший из приятелей причинил младшему телесные повреждения да еще и ограбил.

В начале декабря в одной из квартир в Сумах собралось двое мужчин и женщина, чтобы отметить какой-то праздник. Во время застолья со спиртным 40-летнему мужчине показалось, что его 36-летний приятель очень приветливо посмотрел на его подругу. Из-за внезапного приступа ревности, старший мужчина начал ссору и набросился с кулаками на «соперника», свалил его на пол и еще несколько раз ударил ножом. К счастью, потерпевшему медики вовремя оказали помощь, и он выжил. В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Однако в ходе следствия выяснилось, что злоумышленник, орудуя ножом, еще и успел ограбить свою раненую жертву, вытащив из заднего кармана его брюк деньги в сумме 50 гривен. Поэтому в полиции начали еще одно уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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