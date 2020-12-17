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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:12302

Сумского предпринимателя подозревают в подкупе депутатов горсовета

30 тыс. долларов США взятки депутатам Сумского городского совета - сообщено о подозрении владельцу частных предприятий.

Сумской областной прокуратурой 30 декабря сообщено о подозрении владельцу частных предприятий по факту предоставления 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, в сентябре 2020 года мужчина передал указанную сумму депутатам Сумского городского совета VII созыва за положительное голосование на очередной сессии за предоставление разрешений на разработке проектjв землеустройства относительно необходимых ему для осуществления хозяйственной деятельности земельных участков в г. Сумы.

Досудебное следствие продолжается, решается вопрос об уведомлении о подозрении другим фигурантам уголовного производства.

Противоправную деятельность разоблачена следственным управлением ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

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