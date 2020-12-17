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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29163

Тростянецкая райгосадминистрация попросила отключить сельскую школу от газа

Письмо обнародовали на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуке.

«Как вам такой «подарочек под елочку» от отдела образования Тростянецкой райгосадминистрации для Становской школы? Отключить газ учебному заведению посреди зимы!

- Я думаю, отдел образования РГА поступил, мягко говоря, неправильно. Ведь отключать учебные заведения, больницы в период отопительного сезона нельзя. «Горгаз», конечно, выполнял свою работу в рамках действующего законодательства, но... Все мы прекрасно понимаем, к чему могут привести такие действия. Ведь завтра, например, если снизится температура воздуха до минус пяти - система отопления не выдержит, оттает, и убытки будут колоссальные, - комментирует ситуацию профильный заместитель городского головы Эдуард Кучменко. - Со своей стороны на такие действия со стороны Тростянецкой РГА мы отреагировали мгновенно. Разослали письма на предприятие «Сумыгаз», уже провели встречи с его представителями, то есть вопрос держим на контроле. Но все равно раньше 5 января он не будет решен.

Напомню, что на сегодня, 31 декабря, в «Горгазе» абонентом, за которым числится Становская школа, является именно отдел образования Тростянецкой РГА. А вот Тростянецкая громада законодательно будет заниматься ею только с Нового года.

4 января у нас запланирована встреча с коммерческим директором «Сумыгаза» по скорейшему решению данного вопроса. Но процедура, сразу скажу, не простая, надо получить еще все необходимые согласования. Надеюсь, что в области нам пойдут на встречу, и сразу после новогодних праздников поставку газ в сельскую школу будет восстановлено. А пока надо надеяться на милость Божию и теплую погоду, иначе - будет беда!», - говорится в сообщении.

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