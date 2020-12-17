На Сумщине полицейские задержали грабителя Случайное знакомство на улице закончилось для 52-летнего шосткинца ограблением.

С заявлением об ограблении в полицию Шостки обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что накануне ночью, когда ему пришлось пешком возвращаться из гостей домой, он познакомился на улице с прохожим. Тот попросил у него сигарет, а так как он сам не курит, решил купить их в ближайшем магазине.

В дальнейшем между мужчинами завязалась беседа, которая закончилась объятиями, якобы, в знак благодарности. Однако в какой-то момент заявитель почувствовал в своем кармане чужую руку.

Когда злоумышленник понял, что его разоблачили, быстро выхватил мобильный телефон нового знакомого и убежал. Пострадавший пытался преследовать грабителя, однако тот оказался проворнее.

Опираясь на описание внешности злоумышленника, который предоставил полицейским потерпевший, сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого. Это оказался неоднократно судимый 46-летний житель Шостки, в отношении которого следователи полиции ранее уже направили на рассмотрение суда девять уголовных производств за кражи. Мужчину разыскали, допросили, и он сознался в содеянном.

Мобильный телефон потерпевшего правоохранители у подозреваемого изъяли и вернули владельцу. Что касается самого правонарушителя открыли очередное уголовное производство, на этот раз - по признакам ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.