В конкурсе «Вики любит памятники» выбрали лучшее фото Сумщины В украинской части крупнейшего в мире международного фотоконкурса историко-культурного наследия «Вики любит памятники» выбрали лучшее фото Сумщины.

В Сумской области лучшим стало фото Троицкого собора. Снимок сделан с воздуха, его автором является Екатерина Полищук.

Член жюри, путешественник и фотограф Сергей Крыныця отметил качество фотографии, ведь фотографии, сделанные с беспилотников, не всегда отличаются качеством.

Собор имеет статус памятника архитектуры национального значения - он был возведен между 1901 и 1913 годами по проекту архитектора немецкого происхождения Карла Шольца, а строительство финансировал украинский меценат Павел Харитоненко.

Всего в список памятников области 2085 объектов культурного наследия, из них 60% (1267 памятников) представлены на Викискладе за 9 лет проведения конкурса. В 2020 году было подано 1405 фото 488 объектов. В этом году за победу в номинации соревновались 41 автор, за девять лет проведения конкурса - 191. Фотографии 84 объектов области загружены на конкурс в этом году впервые.

Справка

В Украине конкурс прошел уже девятый год подряд. За это время участники сфотографировали более 37 000 (41% от всех объектов в конкурсных списках) памятников и загрузили более 320 000 фото в Викисклад.

В 2020 году Украина заняла первое место по количеству поданных работ - участники подали более 47 000 фотографий и видео памятников культуры Украины. Это рекорд за все годы проведения конкурса. В этом году конкурс прошел в 51 стране мира.

В этом году на конкурс можно было подавать фотографии и видео официальных памятников историко-культурного наследия: храмов, усадеб, замков и других исторических зданий из всех областей Украины, в том числе Крыма. Всего в списке более 92000 объектов.

Жюри уже вскоре объявит ТОП-10 фото, которые представят Украину на международном этапе.

Напомним, «Вики любит памятники» (Wiki Loves Monuments) - международный конкурс фотографий памятников культурного наследия для иллюстрирования Википедии, который был основан в 2010 году в Нидерландах. Конкурс был признан Книгой рекордов Гиннеса самым крупным фотоконкурсом в мире. Всего за время проведения конкурса было загружено более 3,1 млн фотографий, из них более 320 000 - фото из Украины.