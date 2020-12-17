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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:26335

Житель Сумщины лишился 30 тыс. грн, поверив фейковому банкиру

Назвавшись в разговоре с мужчиной работником банка, незнакомый собеседник настолько вскружил ему голову, что выманил у него больше 30000 гривен.

Действовал мошенник по старой схеме «звонок из банка». Позвонив мужчине, злоумышленник представился руководителем службы безопасности одного из ведущих государственных банков. Он рассказал, что якобы со счета гражданина неизвестные злоумышленники сняли 6000 гривен. И чтобы обезопасить от противоправных посягательств остатки средств, предложил клиенту передать их на якобы новую банковскую карточку с так называемым «техническим» счетом. Собеседник был настолько убедителен, что гражданин поверил ему. И через терминал перевел всю сумму своих сбережений на продиктованный ему счет.

В полиции по факту мошенничества в соответствии ч.1 ст. 190 УК Украины открыли уголовное производство, в рамках которого устанавливают и личность «господина», и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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