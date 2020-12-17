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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

30 декабря в 15:17, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Средняя в с. Великий Выстороп Лебединского района.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 0,5 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.

В 16:15 возгорание локализовали, а в 16:30 - потратив на тушение до половины тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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