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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32227

Полицейские Шостки разыскивают псевдобанкира, который завладел сбережениями пенсіонерки

Под предлогом блокировки банковской карты и восстановления финансового счета, «банкир» так вскружил голову жительнице Шостки, что она собственноручно сняла со своей карточки 5000 гривен и перевела их на счет злоумышленника.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратилась 76-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что получила на свой мобильный телефон смс-сообщение о блокировке ее банковской карты. В том же сообщении был указан номер контактного телефона якобы банка. Позвонив на этот номер, женщина пообщалась с мужчиной, который в разговоре назвался сотрудником финансового учреждения. Он рассказал ей, что ее карточку действительно заблокировали из соображений безопасности, ведь с ее счета неизвестные пытались снять деньги. Чтобы и в дальнейшем она могла беспрепятственно пользоваться своими средствами, он предложил ей снять деньги со старой карты и зачислить их на новую, номер которой он ей продиктовал. На ее вопрос: «Как она может это сделать, ведь она заблокирована?», мужчина ответил, что на несколько минут он снимет запрет.

В ближайшем банкомате она выполнила условия, однако при зачислении денег на новый счет возникли проблемы: стояли ограничения и терминал принял только 5000 гривен. Когда же женщина обратилась за помощью к постороннему парню, который в это время случайно оказался у нее, и рассказала о своей проблеме - он посоветовал ей обратиться в отделение банка, высказав предположение о мошенниках.

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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