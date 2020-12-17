Сумську «Барсу» оштрафували на 47 тисяч за отруєння дітей На підставі повідомлення ГУНП у Сумській області про виникнення групового захворювання на гостру кишкову інфекцію серед вихованців закладу КЗ СОР «Обласний ліцей інтернат спортивного профілю «БАРСА», спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області в січні 2020 року з метою виявлення причин та умов, що могли б спричинити захворювання учнів закладу було проведено санітарно-епідеміологічне обстеження та відібрані зразки як на мікробіологічні випробування продуктів харчування так і змиви з кухонного обладнання, інвентарю та рук кухарів на мікробіологічні показники безпеки.

Дослідження відібраних зразків та змивів були проведені випробувальною лабораторією Сумської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби. За результатами досліджень у змивах на санітарно-показову мікрофлору були виявлені відхилення у 8 зразках з 30 відібраних, що підтверджує грубе порушення правил особистої та виробничої гігієни на харчоблоці закладу. Крім того, за результатами мікробіологічних досліджень 23 зразків добових проб готових страв виявлені відхилення у 14 зразках, що може свідчити про недотримання вимог щодо відбору персоналом харчоблоку добових проб та недотримання температурних умов щодо їх зберігання, а також забрудненість мікроорганізмами столового, кухонного посуду та посуду для зберігання добових проб.

Окрім того, спеціалістами Головного управління був проведений позаплановий захід зі здійснення державного нагляду (контролю) по дотриманню законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів їдальні КЗ СОР «Обласний ліцей інтернат спортивного профілю «БАРСА», за результатами якого було виявлено, що відсутні термометри та гігрометри в холодильниках, журнал з контролю температурних режимів не вівся, персонал, що готував страви не користувався рукавичками, відсутні дезінфекційні засоби для рук, не надано доказів проведення миття та дезінфекції обладнання, поверхонь, приміщення, не надано будь-яких доказів боротьби зі шкідниками та гризунами та ін.

З урахуванням наявності загрози для життя та здоров’я учнів під час споживання продуктів харчування, виготовлених на харчоблоці відповідного закладу, Головним управлінням винесено постанову, якою до КЗ СОР «Обласний ліцей інтернат спортивного профілю «БАРСА» застосовано штрафні санкції в розмірі 47 230 грн.

Проте, директор КЗ СОР «Обласний ліцей інтернат спортивного профілю «БАРСА» не погодився з порядком проведення перевірки та істотністю виявлених порушень та застосованими щодо нього штрафними санкціями та звернувся з відповідним позовом до Сумського окружного адміністративного суду. Розгляд справи тривав майже рік.

Рішенням Сумського окружного адміністративного суду по справі №480/1344/20 від 08.07.2020 року в задоволенні позовних вимог було відмовлено. Не погодившись з рішенням суду, оператором ринку було подано апеляційну скаргу до Другого апеляційного адміністративного суду.

У ході судового розгляду в апеляційній інстанції відділом правового забезпечення доведено законність проведення перевірки та застосованих штрафних санкцій. У зв’язку з чим, постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 16.12.2020 було відхилено апеляційну скаргу директора КЗ СОР «Обласний ліцей інтернат спортивного профілю «БАРСА» та визнано законною постанову про застосування штрафу.

На даний час всі виявлені порушення санітарних норм та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, виявлені в межах заходів державного нагляду в зазначеному учбовому закладі було усунуто. Постанова щодо застосування штрафних санкцій передана до органів державної виконавчої служби для їх стягнення в примусовому порядку.

Головне управління звертає увагу керівників навчальних закладів, що недотримання гігієнічних вимог під час організації харчування дітей в навчальному закладі відповідно до п. 1 ч. 1 статті 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми та побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» є підставою для застосування штрафу до оператора ринку в розмірі десяти мінімальних заробітних плат.