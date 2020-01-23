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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Директор сумской «скорой» получил орден и казацкую саблю

Директор Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Александренко получил орден «Рыцарь Отчизны III степени».

Эту награду Анатолию Александренко вручили заместитель главы Сумской облгосадминистрации Виталий Максименко и начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

Кроме ордена, чиновники вручили директору Центра диплом почетного звания «Рыцарь Отчизны» с вручением «Золотого креста чести и доблести». Отмечается, что этой награды Анатолий Александренко удостоен «за высокое национальное достоинство, патриотизм и активное участие в развитии Украинского государства», орденскую книжку и удостоверение «Орден «Рыцарь Отчизны III степени», а также казацкую саблю.

Гости отметили, что этих высоких наград Анатолий Александренко удостоен за многолетний самоотверженный труд в области медицины и особенно - в службе экстренной медицинской помощи. За время его руководства Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, без преувеличения, стал одним из лучших в Украине.

Это подтверждает многие показатели: время проезда на вызовы граждан, оперативность и качество оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим; постоянные победы во Всеукраинских и Международных соревнованиях бригад экстренной (скорой) медицинской помощи и т.п. Особенно разительные перемены претерпела материально-техническая база Центра. Так, за последние шесть лет было реконструировано административное здание, с достройкой четвертого этажа и гаражей; созданы прекрасные условия для работы и отдыха сотрудников; открыта современная центральную оперативно-диспетчерскую службу; начата деятельность диагностического телеметрического консультативного кабинета «Юнет» и собственного мини-цеха по пошиву спецодежды для медработников; благоустроена территория. Также в последнее время выполнен капитальный ремонт во многих станциях и подстанциях предприятия. И как результат, значительно сократилось текучесть кадров как среди медицинских работников, так и водителей.

Директор Центра поблагодарил за высокие награды, подчеркнув, что это отличие не только его личного вклада, но и плодотворной работы всего большого коллектива учреждения. Анатолий Александренко также отметил, что во всех добрых делах и начинаниях он всегда чувствовал надежную поддержку областной власти и управления здравоохранения облгосадминистрации.

Напомним: Анатолий Александренко известен соей огромной зарплатой, ведь за 2019 год он заработал на своей должности больше 1,2 млн грн. Год назад это возмущало многих чиновников, депутатов и т.д…

Общество Анатолий Александренко

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