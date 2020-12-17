На кресло мэра Конотопа претендуют семеро На должность Конотопского городского головы на Сумщине зарегистрировались семь кандидатов.

Об этом рассказала глава Конотопской городской территориально избирательной комиссии Оксана Езерская, пишет Суспільне.

«Происходила регистрация с 15 до 24 декабря включительно. Было подано семь кандидатур, их зарегистрировали. В предвыборной гонке участвуют Завгородний Сергей, Руденко Наталья, Семенихин Артем, Ульянченко Оксана, Пасько Николай, Павлов Юрий и Пащенко Инна», - сказала она.

Выбирать между ними конотопчане будут 24 января 2021 года. Напомним: избранный 25 октября мэр Конотопа Александр Луговой умер 16 ноября. Он обошел 12 других кандидатов, набрав 37,34% голосов. Галочку напротив его имени поставили более 7000 избирателей избирателей.