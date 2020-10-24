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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03439

Кого подозревают в передаче 30 тыс. долларов депутатам Сумского горсовета?

Сегодня, 31 декабря, стало известно, кому прокуратура объявила подозрение в даче взятки депутатам Сумского городского совета предыдущего созыва.

По информации Sumy.Today, речь идет о сумского бизнесмене Денисе Серещенко. 30000 долларов США он якобы должен был передать депутату Сумского горсовета, который работает директором коммунального предприятия «Горводоканал», Анатолий Сагачу.

Более того, в договоренностях об этом, якобы, участвовал еще один депутат Сумского горсовета прошлого созыва, родственник которого работает в органах прокуратуры. Оба депутата входили во фракцию «Батькивщина», которая является крупнейшей фракцией в городском совете, и в прошлом созыве имела значительное влияние на принятие решений.

ЗА 30000 долларов, якобы депутаты должны обеспечить положительное голосование за передачу земли предприятиям, связанным с Денисом Серещенко. Упомянутый земельный участок, по информации Sumy.Today, расположен в районе «Сумсельмаша», возле ресторана «Викинг».

По данным Sumy.Today, деньги якобы уже были переданы осенью этого года в конце каденции депутатов прошлого созыва горсовета, и передавали их якобы на парковке перед «Горводоканалом». Однако об этом правоохранители узнали, когда проработали материалы негласных следственных действий (прослушку), которые проводились в других уголовных процессах.

Право Взятка Взятка депутатам Денис Серещенко

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