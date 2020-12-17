Сумские копы спасли мужчину с инсультом «Такого никогда не было. Я волнуюсь, чтобы чего плохого не произошло», - женщина вызвала патрульных, потому что не могла попасть в квартиру брата.

Экипаж патрульных в составе Юрия Васильчука и Алексея Сетала получили сообщение о вызове на улицу Героев Крут. У одной из многоэтажек их встретила заявительница и рассказала, что не может попасть в помещение своего брата, которого она опекает. Мужчина, вероятно, закрылся изнутри. Сколько женщина не пыталась стучать в двери и окна - бесполезно.

Патрульным часто приходится приезжать на вызовы, где людям нужна срочная помощь врачей. Понимая, что мужчине может быть плохо, инспекторы немедленно вызвали на место происшествия специалиста, который открыл дверь в квартиру.

Зайдя в помещение, стражи порядка обнаружили мужчину на полу в туалетной комнате. «Живой», - первое, что сорвалось с уст патрульных. Они сразу же успокоили заявительницу. Заранее вызвав врачей, инспекторы перенесли 56-летнего мужчину в комнату, где перевели его в стабильное боковое положение.

До прибытия медиков патрульные контролировали состояние гражданина, а затем помогли в его транспортировке в «скорую».

Гражданина с признаками инсульта доставили в медицинское учреждение.