У Сумах держпродспоживслужба вживає заходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які перешкоджають проведенню перевірок Останнім часом на території області активізувались шахраї, які намагаються «взяти під дах» суб’єктів господарювання у сфері обігу харчових продуктів, обіцяючи захист від контролюючих органів.

Зазначені активісти обіцяють «порєшать» всі питання з контролюючими органами за щомісячну «абонентську» плату. Для реалізації вказаних злочинних дій ними використовуються громадські організації та ЗМІ, які існують лише на папері.

Головне управління зіштовхнулося з їх діяльністю під час двох перевірок. 26 серпня 2020 року головні спеціалісти відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Сумського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області вийшли для проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) в кафе «Рідне місто» за адресою вул. Прокоф’єва, 20, м. Суми.

Під час виходу інспекторів на перевірку за адресою: м.Суми, вул.Прокоф’єва, 20 до них підійшла невстановлена особа, яка представилась як журналіст, на грудях у нього висів бейджик «PRESS» жодних повноважень на представництво інтересів суб’єкта господарювання не пред’явила. Після чого до перевіряючих підійшла інша невстановлена особа, яка розпочала їх відеозйомку без дозволу. Обидва «громадських» активіста, не маючи відповідних повноважень на участь в заході державного нагляду, перешкоджали в проведенні перевірки, ставили під сумнів законність дій інспекторів, висуваючи їм безпідставні звинувачення, вимагаючи від них надання пояснень та документів.

Крім того, аналогічні перешкоди в проведенні заходу державного нагляду відбулись 5 листопада 2020 року за адресою вул. Харківська, 24 для здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) з метою перевірки виконання припису суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність в кальянній smoky bar «Видихай». Невстановлені особи, які вдавали з себе представників громадськості та ЗМІ, не маючі жодних документів на представництво інтересів суб’єкта господарювання, відволікали інспектора від проведення перевірок, висуваючи безпідставні звинувачення та вимагаючи надання пояснень та документів.

Згідно статті 15 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" оператор ринку під час здійснення заходів державного контролю має право бути присутнім під час здійснення заходів державного контролю, залучати до здійснення таких заходів юридичних і фізичних осіб, за умови що такі особи не перешкоджають здійсненню відповідних заходів. Відповідно до статті 18 вищевказаного закону передбачено право інспекторів Держпродспоживслужби та оператора ринку здійснювати відеофіксацію процесу перевірки. Інші особи, які не уповноважені оператором ринку у встановленому законодавством порядку, не мають права брати участь та здійснювати відеофіксацію процесу перевірки, тим більше вчиняти дії, що перешкоджають проведенню заходів державного нагляду.

Враховуючи незаконне проведення відеофіксації заходів державного нагляду, штучне створення перешкод в їх проведенні, Головним управлінням за вказаними фактами було направлено повідомлення до правоохоронних органів щодо відкриття кримінального провадження згідно статті 356 КК України.

На даний час, Сумським відділом поліції здійснюється досудове розслідування по двом кримінальним провадженням за фактами вчинення самоправних дій щодо створення перешкод інспекторам Головного управління у проведенні заходів державного нагляду в кафе «Рідне місто» та в кальянній smoky bar «Видихай».

Головне управління і надалі планує використовувати в повному обсязі наявні правові засоби для захисту своїх інспекторів від протиправних дій під час здійснення заходів державного нагляду та звертає увагу суб’єктів господарювання, що відповідно до п. 17 ч. 1 статті 65 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" у разі відмови в допуску до перевірки або створення інших перешкод в її проведенні, в тому числі з залученням третіх осіб, на фізичних осіб-підприємців накладається штраф в розмірі 7 мінімальних заробітних плат (35 тис. грн.), на юридичних осіб в розмірі