Сумчанин сдал копам пьяного водителя «Водитель автомобиля ВАЗ в состоянии опьянения», - такое сообщение получили патрульные.

Связавшись с заявителем, инспекторы узнали, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 достаточно часто ездит в нетрезвом состоянии.

Указанную машину стражи порядка обнаружили и остановили на проспекте Тараса Шевченко. Информация подтвердилась. 41-летний мужчина имел признаки опьянения. Он согласился пройти освидетельствование на месте остановки в присутствии свидетелей. Результат - 1,55 промилле.

На гражданина стражи порядка составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и отстранили его от управления.