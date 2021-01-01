На Сумщине 40989 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 1 января 2021 в Сумской области 40989 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 347 человек (Сумы - 150, Шостка – 23, Конотоп - 19, Ромны – 25, Ахтырка - 4, Глухов – 17, Лебедин – 12, Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 2, В.-Писаревский р-н - 9, Глуховский р-н - 4, Конотопский р-н - 2, Лебединский р-н - 2, Л.-Долинский р-н - 12, Недригайловский - 1, Ахтырский р-н – 22, Путивльский р-н - 7, Роменский р-н – 12, С.-Будский р-н - 2, Сумской р-н - 15, Тростянецкий р-н - 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 529 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Сумской р-н - 2).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 34513 человек, из них за минувшие сутки - 327 (Сумы - 112, Шостка - 34, Ахтырка - 38, Лебедин – 17, Белопольский р-н - 7, Краснопольский р-н - 1, Лебединский р-н - 3, Л.-Долинский р-н - 1, Недригайловский р-н – 17, Роменский р-н - 37, С.-Будский р-н - 26, Сумской р-н – 30, Шосткинский р-н - 1, Ямпольский - 3).