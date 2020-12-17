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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21221

Сумчане претендуют на звание лучшего легкоатлета года в Украине

Федерация легкой атлетики Украины предлагает выбрать лучших легкоатлета и легкоатлетку, тренера, а также лучших легкоатлетов и легкоатлеток в категории «Мастерc» и в номинации «Звезда, которая восходит» в Украине.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.

Голосование продолжается до 9:00, 5 января.

Среди претендентов на звание «лучший лекгкоатлет» двое сумчан:

- Игорь Главан (спортивная ходьба) - выиграл чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 50 км (3:47.31 ч) и занял пятое место на зимнем чемпионате Украины по спортивной ходьбе на 20 км (1:23.12 ч).

- Игорь Мусиенко (толкание ядра) - победил на чемпионате Украины в помещении (20,00 м) и чемпионате Украины (19,48 м); выиграл серебро чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (19,42 м).

А также мужч сумчанки Инны Кашиной Иван Лосев с Киевщины (спортивная ходьба, 20 км) - выиграл чемпионат Украины по спортивной ходьбе (1:21.44 ч), занял вторые места на международных соревнованиях по спортивной ходьбе в Алитусе (1:21.10 ч) и чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций по спортивной ходьбе (1:22.46 ч).

На звание «Лучшая команда 2020» претендуют эстафетные команды с сумчанами:

- женская эстафетная команда 4х400 метров в составе студентки СумГУ Марии Мыколенко, Алины Логвиненко, Виктории Ткачук и Анны Рыжиков - победительницы чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (3.34,21 мин).

- мужская эстафетная команда 4х100 метров в составе Александра Соколова, Эмиля Ибрагимова, Станислава Коваленко и сумчанина Александра Погорилко - серебряные медали чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (39,87 с).

- мужская эстафетная команда 4х400 метров в составе сумчанина Александра Погорилко, Олега Миронца, Дениса Нечипоренко и Даниила Даниленко - бронзовые медали чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (3.08,53 мин).

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