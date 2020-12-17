В Сумах столкнулись полицейские и автобус Авария произошла 1 января на ул. Харьковская перед поворотом на ул. Сергея Табалы.

На видео, выложенном паблике sumymem в Фейсбуке, видно, что получил повреждения также и коммунальный автобус.

Как сообщили в пресс-службе КП «Электроавтотранс», авария произошла в 7.45 с автобусом, который ехал по маршруту № 58А. Как сообщили в службе движения, полицейская машина перед светофором «догнала» автобус, который из-за механических повреждений пришлось снять с линии. Сейчас он на ремонте.

Как сообщили в патрульной полиции, полицейские ехали на вызов, водитель не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автобусом. Никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.

На патрульного его коллеги составили админпротокол по ст. 124 КУоАП. Руководство управления инициировало служебное расследование.