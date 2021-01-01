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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0968

В новогоднюю ночь в Сумах пожарные ликвидировали возгорание мусорного бака

Сегодня, 1 января, в 1:10, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании мусорного бака по ул. Сергея Табалы (Севера) в г. Сумы.

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено лакокрасочное покрытие на площади до 3 кв. м и мусор на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на другие рядом расположенные контейнеры.

В 1:17 возгорание локализовали, а в 1:19 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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