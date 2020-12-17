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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1126

В Кролевце пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

Сегодня, 1 января, в 2:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Гончаровская в г. Кролевец.

Звонил сосед, который увидел дым, выходящий из открытого окна. На место происшествия направили дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные установили, что огнем охвачено стены на площади до 6 кв. м и вещи домашнего обихода. Затрудняло тушение то, что дом был деревянный. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом. Из-за сильного задымления, пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 3:15 пожар был локализован, а в 3:37 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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