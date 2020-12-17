На Сумщине спасатели оказали помощь водителю и пассажирам автомобиля

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что из-за погодных условий машина застряла. Спасатели с помощью лебедки, установленной на пожарном вездеходе на базе ЗИЛ отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути. В салоне автомобиля находились водитель и двое пассажиров, один из которых ребенок. В результате происшествия никто не пострадал.
Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.