На Сумщине спасатели оказали помощь водителю и пассажирам автомобиля 31 декабря в 22:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке легкового автомобиля с непроезжей части дороги на твердое покрытие вблизи с. Победа Белопольского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что из-за погодных условий машина застряла. Спасатели с помощью лебедки, установленной на пожарном вездеходе на базе ЗИЛ отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути. В салоне автомобиля находились водитель и двое пассажиров, один из которых ребенок. В результате происшествия никто не пострадал.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.