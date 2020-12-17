Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39276

МОН: зарплаты педагогов растут на 20% с 1 января

Как сообщили в МОН, государственный бюджет на 2021 предусматривает также рост зарплаты педагогов с 1 декабря 2021 года - на 8,4%.

С начала нового года заработные платы педагогов увеличиваются на 20%, сообщило Министерство образования и науки Украины.

«В государственном бюджете на 2021 Министерству образования и науки Украины предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году. В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 - на 8,4%», - сообщили в МОН 1 января.

В министерстве также анонсировали внесение на рассмотрение Верховной Рады «в ближайшее время» законопроекту о социальных гарантий педагогическим и научно-педагогическим работникам в случае заболевания COVID-19, а также заявили о подготовке проекту постановления правительства, предусматривающий увеличение зарплат медицинских работников учебных заведений на 20 %.

В ноябре глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что с 1 сентября 2020 должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников, выросли на 5,8%.

Экономика

Новости

Стали известны подробности аварии патрульных и автобуса в Сумах
Сегодня 16:00
На Сумщине 40989 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:31
С 1 января сумские пенсионеры будут платить полную стоимость проезда в маршрутках
30.12.2020 15:00
На Сумщине развернули дополнительно 175 коек для лечения пациентов с COVID-19
Сегодня 20:00
У Сумах смолоскипною ходою відзначили день народження Степана Бандери
Сегодня 19:11
В Украине запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним
Сегодня 16:52
В Украине выросла минимальная зарплата
Сегодня 16:51
В Украине с 1 января выросли пенсии: кто получит прибавку
Сегодня 16:48
Снова птичий грипп: в Украине выявлен новый случай
Сегодня 16:45
В Украине стартовал новый этап электронного декларирования
Сегодня 16:41
МОН: зарплаты педагогов растут на 20% с 1 января
Сегодня 16:39
Украинцам с 1 января отменили льготный тариф на электричество
Сегодня 16:37
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
31.12.2020 - 2D: 10.00; 12.10; 3D: 14.00; 15.15 01.01.2021 - 2D: 12.30; 16.00; 3D: 15.00; 17.15 02.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 03.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 04.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 05.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 06.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 07.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.