МОН: зарплаты педагогов растут на 20% с 1 января Как сообщили в МОН, государственный бюджет на 2021 предусматривает также рост зарплаты педагогов с 1 декабря 2021 года - на 8,4%.

С начала нового года заработные платы педагогов увеличиваются на 20%, сообщило Министерство образования и науки Украины.

«В государственном бюджете на 2021 Министерству образования и науки Украины предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году. В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 - на 8,4%», - сообщили в МОН 1 января.

В министерстве также анонсировали внесение на рассмотрение Верховной Рады «в ближайшее время» законопроекту о социальных гарантий педагогическим и научно-педагогическим работникам в случае заболевания COVID-19, а также заявили о подготовке проекту постановления правительства, предусматривающий увеличение зарплат медицинских работников учебных заведений на 20 %.

В ноябре глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что с 1 сентября 2020 должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников, выросли на 5,8%.