В Украине стартовал новый этап электронного декларирования Подача электронных деклараций за 2020 год продлится до 31 марта 2021 года, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

1 января 2021 года в Украине стартовала ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Кампания продлится до 31 марта 2021 года, отметили в НАПК.

По информации агентства, в связи с вступлением в силу закона, который частично восстанавливает полномочия НАЗК, в электронном реестре восстановлена возможность подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"Мы работаем над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году и готовим новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций", – говорится в сообщении.