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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41250

В Украине стартовал новый этап электронного декларирования

Подача электронных деклараций за 2020 год продлится до 31 марта 2021 года, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

1 января 2021 года в Украине стартовала ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Кампания продлится до 31 марта 2021 года, отметили в НАПК.
По информации агентства, в связи с вступлением в силу закона, который частично восстанавливает полномочия НАЗК, в электронном реестре восстановлена возможность подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.
"Мы работаем над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году и готовим новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций", – говорится в сообщении.

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