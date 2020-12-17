Снова птичий грипп: в Украине выявлен новый случай Управление Госпродслужбы в Киевской области зафиксировало в домохозяйстве пгт Бородянка Бородянского района РНК вируса птичьего гриппа.

Согласно отчету управления, в ходе проведения эпизоотического расследования был отобран биологический материал от птицы (куры) домохозяйства пгт Бородянка. Во время молекулярно-генетических исследований выявлено РНК вируса птичьего гриппа (тип А субтип Н5), пишет сайт Куркуль.

После этого на внеочередном заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бородянский РГА домохозяйство в пгт Бородянка объявлено неблагополучным по гриппу птицы. Было принято решение о введении карантина и утвержден "План мероприятий по ликвидации заболевания гриппа птицы в домохозяйстве (пгт Бородянка) и недопущения его распространения". Согласно плану, определена буферная зона радиусом 3 километра от очага, в которую вошла территория населенного пункта пгт Бородянка.

Напоапмним: в течение декабря в Киевской и Николаевской областях зафиксировано несколько очагов птичьего гриппа. Поэтому ряд стран мира ограничили импорт украинской курятины. Об этом сообщила председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

В связи со вспышкой птичьего гриппа уже ограничили импорт украинской курятины ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония.