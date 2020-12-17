В Украине с 1 января выросли пенсии: кто получит прибавку В Украине уже с сегодняшнего дня стали выше пенсии. А в общем, наших пожилых граждан в наступившем году ждет несколько этапов повышения пенсий.

Приятное обновление пенсий уже с этого месяца ожидает украинцев, которым свыше 65 лет. Их пенсии теперь не могут быть ниже 40% от минимальной зарплаты. Ну, а поскольку минималка с сегодняшнего дня тоже выросла, то и пенсии также стали весомее. Таким образом, уже в этом месяце украинцы, которым 65 и более лет, получат минимальную пенсию в размере 2400 гривен. До сих пор она составляла 2100. При этом нужно лишь удовлетворять одному условию: стаж таких людей не должен быть ниже 35 лет для мужчин и 30 – для женщин.

Кроме того, в марте хотят провести индексацию всех пенсий на 11%. Правда, пока окончательно не известно, будет ли это в марте, или позже. Дело в том, что МВФ, от которого Украина надеется получить кредит, не советует нашему правительству индексировать пенсии в марте, а рекомендует перенести индексацию на более поздний срок, чтобы таким образом уменьшить дефицит бюджета.

По этой же причине хотят перенести на более отдаленный срок следующий этап повышения минимальной зарплаты, который был запланирован на июль. В июле намеревались поднять минималку еще на 500 гривен. Соответственно, минимальная пенсия для граждан старше 65 лет опять бы выросла. Но, по всей вероятности, это повышение состоится не ранее декабря.

В апреле обещают провести автоматический перерасчет пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают трудиться. При перерасчете будет учтен размер зарплаты, а также новый стаж работы. В частности, за каждый год сверхнормативного стажа (для мужчин 35 лет, а для женщин – 30) полагается ежемесячная доплата к пенсии.