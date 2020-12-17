В Украине выросла минимальная зарплата Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла на 1000 гривен – с 5000 до 6000 гривен. Такое повышение предусмотрено в госбюджете на 2021 год.

Следующее увеличение минимальной зарплаты до 6 500 грн предполагается с 1 декабря 2021 года. Как сообщалось ранее, Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о Госбюджете Украины на 2021 год.